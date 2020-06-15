Сеул в годовщину первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вспомнить о духе примирения

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР не должны забывать о духе примирения и сотрудничества, которого удалось достичь по итогам первого в истории саммита лидеров двух государств. Об этом заявил в понедельник южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль, выступая на церемонии, посвященной 20-й годовщине этого мероприятия и подписания совместной декларации.

"Необходимо вспомнить о духе этого документа в нынешний момент, когда отношения Юга и Севера теряют свой вектор", - подчеркнул министр. Он заявил, что благодаря совместной декларации и процессу ее реализации стороны пришли к пониманию того, что "мир на Корейском полуострове не может установиться сам по себе" и что для этого необходимы усилия обеих сторон. "Необходимо помнить об этом, если мы не хотим потерять направление [движения к миру] в условиях нынешнего кризиса", - добавил министр.

Совместная декларация была подписана 15 июня 2000 года по итогам саммита в Пхеньяне находившимися тогда у власти президентом Республики Корея Ким Дэ Чжуном (1924-2009) и лидером КНДР Ким Чен Иром (1942-2011). Документ содержал пять пунктов, в которых говорилось о необходимости предпринять шаги в сторону объединения, укрепления взаимного доверия, развития сотрудничества и обменов, а также развития диалога.

Пхеньян в последние дни резко критикует Сеул за то, что ранее ряд южнокорейских неправительственных организаций запустили на Север воздушные шары с листовками антиправительственного содержания. В понедельник КНДР предупредила Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия" за распространение агиток, оскорбляющих высшее руководство народной республики.

В субботу первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг" в ответ на отправку Сеулом агитационных листовок. В частности, она сообщила о необходимости "прервать отношения с южнокорейской стороной" и подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.