Южнокорейские военные усилили мониторинг ситуации в КНДР на фоне угроз со стороны Пхеньяна

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея усилили наблюдение за КНДР на фоне угрозы военных провокаций со стороны Пхеньяна. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов официальный представитель южнокорейского Комитета начальников штабов Ким Юн Нак.

"Мы внимательно отслеживаем действия северокорейских военных и поддерживаем высокий уровень боеготовности. К настоящему моменту никаких инцидентов не зафиксировано", - подчеркнул он.

Пхеньян в последние дни резко критикует Сеул за то, что ранее ряд южнокорейских неправительственных организаций запустили на Север воздушные шары с листовками антиправительственного содержания. В понедельник КНДР предупредила Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия" за распространение агиток, оскорбляющих высшее руководство народной республики.

В субботу первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщила о необходимости "прервать отношения с южнокорейской стороной" и подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии". КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.