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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп раскритиковал СМИ США за замалчивание беспорядков в Сиэтле

Ранее президент США неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами

ТАСС, 15 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за замалчивание ситуации с протестами в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье у себя Twitter.

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"Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру [Сиэтла] и губернатору [штата Вашингтон] должно быть стыдно", - написал Трамп. "Это легко исправить", - добавил он.

Ранее Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили, что считают один из центральных районов города "автономной зоной". Как видно на кадрах, которые транслируют местные телеканалы, протестующие в последние дни установили на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести стражей порядка из полицейского участка, который находится в данном районе. Демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требуют расформировать полицию города, а также прекратить ущемление прав темнокожих.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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