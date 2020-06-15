МИД Ирана: астанинский саммит пройдет в ближайшее время в формате видеоконференции

ТЕГЕРАН, 15 июня. /ТАСС/. Саммит глав стран-гарантов астанинского процесса должен пройти в формате видеоконференции в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"В скором времени мы проведем видеоконференцию с турецкой и российской стороной", - сказал он.

22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции. В ходе него стороны подтвердили проведение следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате на иранской территории. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани поддержал предложенную главой Турции Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею о проведении саммита по видеосвязи.

Последний раунд переговоров в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте.