МИД Южной Кореи выразил протест Японии за искажение данных о жертвах трудовой мобилизации

ТАСС, 15 июня. Министерство иностранных дел Республики Корея вызвало в понедельник посла Японии в стране Кодзи Томиту и выразило ему протест в связи с недостаточным вниманием и искажением информации о жертвах трудовой мобилизации среди корейского населения в годы японского колониального правления. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

В ходе встречи с послом второй заместитель главы южнокорейского МИД Ли Тхэ Хо выразил сожаление на фоне повторного открытия в Японии информационного центра, экспозиция которого рассказывает о 23 местах, внесенных в список ЮНЕСКО в качестве имевших важное значение в ходе промышленной революции в стране. В числе представленных исторических локаций значится также печально известный остров Хасима (Гунхамдо), на заводы и угольные шахты которого в массовом порядке направлялись корейцы в годы японского колониального правления и Второй мировой войны.

Информационный центр после своего открытия в марте текущего года временно прекратил работу из-за ситуации с коронавирусом, однако 14 июня снова начал принимать посетителей. В связи с этим МИД Южной Кореи заявил, что, несмотря на обещания Японии всецело осветить проблему и почтить память подневольных работников на предприятиях в годы колониального правления, "в данном информационном центре представлена информация, абсолютно искажающая исторические факты". "В частности, на открывшейся экспозиции невозможно увидеть и следов попыток почтить память погибших, в связи с чем мы не можем скрыть разочарования и тревоги", - отмечается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства. В МИД Республики Корея также потребовали от Японии соблюсти обещания и выполнить рекомендации ЮНЕСКО для предоставления взвешенной картины событий тех лет.

В 2015 году японские власти представили ЮНЕСКО доклад со списком объектов культурного наследия. Тогда Токио, учтя рекомендации организации о необходимости полного освещения происходивших в тех местах событий, объявил о планах создания подобного информационного центра, в котором была бы увековечена память жертв трудовой мобилизации. После этого в Сеуле заявили, что никаких шагов для отражения действительного положения корейских рабочих японская сторона не предприняла.

В 2017 году Япония представила аналогичный доклад, в котором также не упоминался факт принуждения корейцев к тяжелым работам на острове Хасима. В связи с этим южнокорейская общественность выразила глубокое неприятие действий Токио. Последний раз скандал на этом фоне разгорелся в декабре прошлого года, когда Токио повторно проигнорировал требования ЮНЕСКО о внесении в доклад об объектах культурного наследия информации о погибших и пострадавших лицах корейской национальности.