СМИ: двое работников диппредставительства Индии в Пакистане пропали

ТАСС, 15 июня. Двое сотрудников Высокой комиссии (дипломатического представительства) Индии в Исламабаде пропали. Об этом в понедельник сообщила газета The Times of India.

По ее информации, утром в понедельник индийские дипломаты находились вне учреждения по служебной необходимости, после чего связь с ними прервалась. Как отмечает газета, власти Пакистана, в том числе министерство иностранных дел, проинформированы об инциденте.

31 мая власти Индии объявили двух сотрудников пакистанского диппредставительства в Нью-Дели персонами нон грата, обвинив их в шпионаже.