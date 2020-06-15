СМИ: Каракас направил в 2010 году €3,5 млн на финансирование "Движения "5 звезд" в Италии

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Николас Мадуро, занимающий пост президента Венесуэлы, дал свое разрешение в 2010 году на то, чтобы отправить €3,5 млн в консульство страны в Милане для финансирования "Движения "5 звезд", которое теперь является одной из правящих в Италии партий. С таким утверждением выступила в понедельник газета ABC со ссылкой на секретные документы Главного управления военной разведки южноамериканской страны.

На тот момент Мадуро находился на посту главы МИД Венесуэлы. По версии издания, консул страны в Милане действовал в качестве посредника при передаче наличных Джанроберто Казаледжо (1954-2016) - итальянскому предпринимателю и политику, соучредителю "Движения "5 звезд".

€3,5 млн евро были направлены "безопасным и тайным способом через дипломатическую почту", говорится в материалах военной разведки, которой на тот момент руководил Уго Карвахаль. Сейчас он находится в бегах, после того как испанский суд одобрил его экстрадицию в США.

"Движение "5 звезд" было основано в 2007 году популярным комиком и блогером Беппе Грилло как альтернативная всем традиционным партиям политическая сила. После первых удач на муниципальных выборах представители "Движения" в 2013 году были избраны в парламент, где составляли оппозицию правящей Демократической партии.

Представительницы "Движения" стали мэрами Рима и Турина в 2016 году. На выборах в марте 2018 года политическая сила, выступавшая вне коалиций, уступила лишь немного голосов правоцентристской коалиции и в итоге вошла в правящий альянс с партией "Лига". После его раскола "пятизвездные" пошли на альянс с бывшими оппонентами из Демократической партии и остались у власти.

В январе прошлого года, когда "Движение" уже находилось у власти, Италия не признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Одновременно с этим Рим не признал результаты выборов, на которых был переизбран Мадуро.