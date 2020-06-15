МИД Ирана пригрозил ответными действиями в случае неконструктивных решений МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 15 июня. /ТАСС/. Тегеран может пойти на ответные действия в случае неконструктивных решений со стороны МАГАТЭ в отношении страны. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Если МАГАТЭ будет принимать неконструктивные решения в отношении Ирана, есть вероятность, что Тегеран отреагирует на это", - сказал он. По словам Мусави, "несмотря на хорошее сотрудничество между Ираном и агентством, МАГАТЭ делает политически мотивированные заявления, которые явно враждебны народу и правительству Ирана, а также международной системе".

При этом он добавил, что "сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ продолжается даже после сокращения иранской стороной своих обязательств [в рамках ядерной сделки]".

5 июня западные информационные агентства распространили доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно сообщению Agence France-Presse (AFP), запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, где могут находиться не заявленные ядерные материалы. Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".