Источник: саммит ЕС 19 июня примет решение о продлении экономических санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 19 июня в формате видеоконференции примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в Совете ЕС.

"Хорошо известно, что ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации минских соглашений. Как ожидается, лидеры придут к заключению, что существенного прогресса в этом процессе нет, и примут политическое решение продлить санкции еще на шесть месяцев", - сказал он.

По словам дипломата, по традиции вопрос санкций будет затронут в рамках обсуждения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. "Ожидается, что канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации минских соглашений", - добавил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.