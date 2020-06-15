СМИ: полиция Черногории задержала двух священников после протестных шествий верующих

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала двух священников Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви по обвинению в организации протестных шествий верующих. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение страны RTCG.

По данным телеканала, полиция задержала священников Мирчету Шливчанина и Желько Чалича из Подгорицы. Священнослужителей обвинили в том, что они организовали массовые скопления людей и нарушили ограничения, введенные национальным координационным советом в связи с эпидемией коронавируса. Правительство страны ранее объявило Черногорию "зоной, свободной от коронавируса" и заявило о начале туристического сезона, однако в стране так и не отменили запрет на собрания более 200 человек в общественных местах.

Ранее, в воскресенье, после трехмесячного перерыва возобновились протестные шествия верующих в Черногории. Молебны и крестные ходы людей, протестующих против Закона о свободе вероисповедания собрали тысячи верующих в столице Черногории и в ряде других городов страны. После крестного хода к верующим обратился митрополит Амфилохий, который заявил, что "собрания верующих продолжатся, пока не будет отменен безбожный закон". Молебны также прошли в Беране, Никшиче, Баре, Даниловграде, Будве, Которе, Биело-Поле, Плевле, Плужине, шествия проходили таким образом, чтобы соблюдать санитарную дистанцию. В некоторых городах массовые шествия делили на несколько колонн, чтобы выполнить требования врачей по ограничению массовых собраний.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Президент обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.