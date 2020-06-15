Порошенко допрашивают в суде Киева по апелляции на приговор Януковичу

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины и ныне депутат Рады Петр Порошенко пришел на допрос в суд Киева, где слушается апелляция на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене. Видеотрансляция допроса ведется на официальной странице Порошенко в Facebook.

Свои вопросы к Порошенко, который выступает в качестве свидетеля, в Апелляционном суде Киева задают защитники Януковича.

Ранее Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить бывших премьер-министра Украины Арсения Яценюка и президента Петра Порошенко.

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд оправдал его по ключевому пункту обвинения - потеря Крыма. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

В 2018 году суд в ходе рассмотрения данного дела допросил в качестве свидетелей действующего в то время президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Допрос Порошенко состоялся в режиме видеоконференции и длился около часа. Он уклонялся от ответов на неудобные вопросы, а суд, по словам адвокатов Януковича, ему помогал в этом. В итоге судья по делу прервал допрос Порошенко, не дав возможность адвокатам задать все вопросы. Защита тогда заявила о намерении ходатайствовать о его повторном допросе.