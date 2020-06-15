Посол Чехии рассказал, что в МИД ему объявили ответные меры на высылку дипломатов РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, которого в понедельник вызвали в МИД РФ, рассказал, что в дипведомстве ему сообщили об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов.

"Мы сегодня обсудили с директором Третьего европейского департамента [Олегом Тяпкиным] две темы. Мы получили ответ российской стороны [на высылку дипломатов из Чехии], получили две фамилии [чешских дипломатов, которые будут объявлены персонами] нон грата", - сказал посол журналистам.

"Мы теперь должны начать свою работу в посольстве, для нас время летит теперь", - добавил он.

Называть фамилии дипломатов посол отказался.

Ранее 15 июня посол Чехии был вызван в МИД РФ. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила ТАСС, что Пивонька вызван в связи с ответной реакцией на недружественные шаги Праги.