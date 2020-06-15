В Австрии досрочно освобожден осужденный по обвинению в шпионаже на РФ отставной военный

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Приговор австрийского суда присяжных о признании 71-летнего полковника армии Австрии в отставке Мартина М. виновным в разглашении государственной тайны в пользу России вступил в законную силу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Земельного суда Зальцбурга Петер Эггер.

9 июня суд присяжных в Земельном суде Зальцбурга признал отставного военного виновным в разведывательной деятельности в ущерб Австрии, разглашении государственной тайны, преднамеренном разглашении военной тайны, приговорив его трем годам тюремного заключения. Сторона защиты согласилась с вердиктом. Прокуратура требовала до 10 лет лишения свободы и имела три дня на обжалование вынесенного приговора. На минувшей неделе осужденный по решению суда был освобожден из следственного изолятора из-за отсутствия оснований для дальнейшего задержания и мог на свободе дожидаться вступления приговора в силу.

"В Земельный суд Зальцбурга в течение установленных законом трех дней не поступило никакой апелляции на приговор от 9 июня 2020 года. Таким образом, решение является окончательным", - отметил судья.

Согласно постановлению суда, срок пребывания осужденного в следственном изоляторе с ноября 2018 года должен быть засчитан в вынесенный вердикт о трех годах заключения. С вступлением в законную силу обвинительного приговора суд постановил условно-досрочно освободить отставного полковника с учетом отбытия половины наказания в следственном изоляторе.

Кроме того, осужденный лишается пожизненного статуса государственного должностного лица и полагающейся к нему пенсии. При этом на воинское звание отставного полковника приговор влияния не окажет, поскольку этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны Австрии.

Процесс о шпионаже

Судебный процесс над отставным австрийским офицером начался 2 марта. Дело о предполагаемом шпионаже присяжные рассматривали в закрытом режиме, поскольку на суде затрагивались вопросы государственной тайны. Были заслушаны 19 свидетелей.

Прокуратура Зальцбурга в конце 2019 года предъявила ему обвинение в 25-летней разведывательной деятельности в пользу Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб интересам Австрии. Согласно обвинительному заключению, австрийский полковник с 1993 года предоставлял российскому офицеру-куратору информацию о вооруженных силах республики, системах вооружений, задачах сухопутных и воздушных сил. По версии следствия, за свою деятельность мужчина получил почти €300 тыс. Наказание за эти преступления подразумевает от 1 года до 10 лет лишения свободы.

Сам отставной военный отрицал предъявленные ему обвинения. Его адвокат утверждал, что подсудимый не раскрывал государственные секреты, а только вел сбор информации из открытых источников, статей в интернете и газет, а затем передавал ее своим знакомым. За это он якобы получил денежное вознаграждение в размере €220 тыс.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен выражал уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.