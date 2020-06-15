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DPA: Турция блокирует в НАТО принятие нового плана обороны для стран Восточной Европы

По данным агентства, Анкара в обмен на одобрение плана требует более широкой поддержки своих интересов в регионе

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Власти Турции блокируют в НАТО реализацию нового плана обороны для стран Восточной Европы, в частности для государств Балтии и Польши, который заявлен в качестве ключевого элемента мер альянса по "сдерживанию" России. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на источники.

Анкара в обмен на одобрение плана требует более широкой поддержки своих интересов в регионе. Турция, например, хочет, чтобы остальные участники альянса включили в список террористических организаций курдскую партию "Демократический союз" и курдские Отряды народной самообороны. Некоторые партнеры по НАТО отказываются это делать.

План альянса детально прописывает, какая поддержка может быть оказана членам альянса в случае нападения или обострения ситуации с безопасностью, в частности он устанавливает конкретное время оповещения Сил быстрого реагирования НАТО о возможной угрозе, напоминает агентство. Как отмечает DPA, также на саммите НАТО в Лондоне в декабре прошлого года препятствий для реализации планов не было.

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