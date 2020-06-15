Кабмин Украины выступил за "модернизацию диалога" с Россией по Донбассу

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Украины предложило "модернизировать диалог" с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с привлечением международных партнеров. Об этом сказано в обновленном проекте программы деятельности кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

"Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией относительно Донбасса, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня относительно Крыма и города Севастополя", - сказано в документе. В нем отмечается, что для "освобождения и дальнейшей реинтеграции" этих территорий необходимы системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала Вооруженных сил страны, других военных формирований. Это же касается работы спецслужб, разведывательных органов, развития системы территориальной обороны.

Кабмин Украины 12 июня Кабинет министров Украины утвердил доработанный вариант программы своей деятельности на год с закреплением курса страны на интеграцию с ЕС и членство в НАТО. По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, правительство сосредоточится на развитии оборонной отрасли и ее экспортного потенциала. Планируется, что программа кабмина будет рассмотрена на заседании Верховной рады 18 июня.

Рада 4 июня отправила на доработку программу деятельности кабинета министров. Депутаты подвергли резкой критике представленный проект документа, сравнив его со "школьным рефератом". Фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", а также "Европейская солидарность" заявляли, что они инициируют отставку всего состава правительства, поскольку работа кабмина является неэффективной. В тот же день в Раде начался сбор подписей за выражение недоверия правительству страны, что в случае успеха может привести к отставке всего состава кабинета министров.