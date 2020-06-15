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Посол Чехии сообщил, что тема памятника Коневу будет главной на консультациях с Россией

Витезслав Пивонька отметил, что консультации состоятся "через несколько недель"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг памятника маршалу Ивану Коневу в Праге станет центральной на консультациях России и Чехии, которые могут состояться через несколько недель. Об этом сообщил журналистам посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

"Мы обсуждали начало консультаций между чешской и российской сторонами, в том числе по политическим вопросам", - сказал он.

"Это будет главным вопросом в разговорах, которые состоятся через несколько недель", - добавил посол, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация вокруг памятника.

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

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