В посольстве Великобритании заявили, что продолжат оказывать консульскую помощь Уилану

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посольство Великобритании в РФ продолжит оказывать консульскую поддержку американцу Полу Уилану, которого в понедельник Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против РФ. Об этом заявила журналистам британский посол в Москве Дебора Броннерт.

"Наша команда тесно работает с [американским] послом [Джоном] Салливаном и его командой, с канадским и ирландским посольствами по вопросу оказания консульской поддержки Полу и его семье. Мы продолжим это делать. Мы продолжим поднимать беспокоящие нас вопросы с российскими властями, в том числе и на высшем уровне, по поводу обращения с Полом в ходе данного дела", - сказала дипломат.

"Сейчас мы ожидаем, что российские власти обеспечат рассмотрение апелляции Пола в справедливом и прозрачном порядке", - добавила Броннерт.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд в понедельник признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.