"Вы покидаете США". Как в центре Сиэтла появилась "автономная зона"

Протесты в Сиэтле, как и во многих других городах США, начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты Black Lives Matter и их сторонники вышли на центральные улицы города, где несколько дней подряд вступали в столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. 6 июня мэр города демократ Дженни Дуркан и начальник городской полиции Кармен Бест объявили о моратории на применение правоохранительными органами слезоточивого газа.

Однако уже 8 июня полиция вновь использовала газ и другие спецсредства, так как демонстранты окружили полицейский участок и начали бросать в правоохранителей бутылки, камни, петарды и другие предметы.

Из-за применения полицией слезоточивого газа, несмотря на запрет властей, городская администрация получила множество жалоб на незаконные действия правоохранителей. В результате на следующий день мэр города приняла решение вывести полицию из района Капитолийского холма. Полицейские покинули местный участок, заколотив окна и забрав необходимые вещи.

"Это проверка на доверие и попытка деэскалации", — объяснила шеф Кармен Бест.

После ухода полицейских протестующие возвели вокруг района баррикады и объявили территорию "Автономной зоной Капитолийской холма", сокращенно CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone).