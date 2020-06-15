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"Вы покидаете США". Как в центре Сиэтла появилась "автономная зона"

© EPA-EFE/STEPHEN BRASHEAR
Шесть городских кварталов оказались в руках демонстрантов

В Сиэтле в районе Капитолийского холма (центральная часть города) появилась "автономная зона". Во всяком случае, таковой ее провозгласили протестующие против расизма. Шесть городских кварталов и парк перешли под контроль демонстрантов после того, как местные власти вывели из этого района полицию, чтобы снизить напряженность.

Район Капитолийского холма популярен среди местной молодежи. В нем много художественных пространств, баров и ресторанов.

Теперь на его улицах разбиты десятки палаток и стоят заграждения. Как видно из кадров американских СМИ, вход на территорию зоны обозначен надписью: "Вы въезжаете на свободный Капитолийский холм". Другой знак гласит: "Вы покидаете США". Протестующие также заняли здание местной полиции, перекрасив вывеску из "Восточного участка полицейского департамента Сиэтла" в "Восточный участок народного департамента". В здешнем парке активисты развели огороды и сажают зелень и овощи.

С чего все началось?

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Протесты в Сиэтле, как и во многих других городах США, начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты Black Lives Matter и их сторонники вышли на центральные улицы города, где несколько дней подряд вступали в столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. 6 июня мэр города демократ Дженни Дуркан и начальник городской полиции Кармен Бест объявили о моратории на применение правоохранительными органами слезоточивого газа.

Однако уже 8 июня полиция вновь использовала газ и другие спецсредства, так как демонстранты окружили полицейский участок и начали бросать в правоохранителей бутылки, камни, петарды и другие предметы. 

Из-за применения полицией слезоточивого газа, несмотря на запрет властей, городская администрация получила множество жалоб на незаконные действия правоохранителей. В результате на следующий день мэр города приняла решение вывести полицию из района Капитолийского холма. Полицейские покинули местный участок, заколотив окна и забрав необходимые вещи. 

"Это проверка на доверие и попытка деэскалации", — объяснила шеф Кармен Бест.

После ухода полицейских протестующие возвели вокруг района баррикады и объявили территорию "Автономной зоной Капитолийской холма", сокращенно CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone). 

Что происходит в зоне?

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Большинство журналистов, побывавшие в CHAZ, пишут о том, что район скорее напоминает большой фестиваль, где люди танцуют, выпивают и дискутируют на политические темы. Посетители зоны могут посмотреть образовательные фильмы, попробовать разную кухню и почитать книги афроамериканских авторов и представителей коренных народов.

На одной из центральных улиц активисты нанесли гигантский мурал Black Lives Matter. Городские службы по-прежнему работают в зоне, вывозят мусор и готовы выезжать на пожары. В полиции заявляют, что также готовы отвечать на любые вызовы из этой территории.

Однако протестующие в "автономии" не рады присутствию правоохранителей. В беседах с журналистами они отмечают, что их цель — создание общества, где полиция больше не потребуется. Последние появления стражей порядка у своего участка закончились столкновениями.

В качестве меры предосторожности местные активисты в CHAZ допускают открытое ношение огнестрельного оружия, хотя это запрещено властями города из-за режима чрезвычайного положения.

Местный рэпер Raz Simone сформировал в зоне вооруженные отряды самообороны, которые должны посменно охранять баррикады. Однако многие критикуют его за такой активизм из-за излишней агрессии, в том числе и сами протестующие. В Сети опубликовано видео, где рэпер, который часто появляется перед камерами со своим АК-47, требует от других соблюдать порядок и объявляет себя "новой полицией". 

После захвата района власти сообщали о попытках местных группировок взимать с местного бизнеса налоги. Позже правоохранители признали, что официальных обращений на этот счет к ним не поступало.

Чего добиваются протестующие?

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9 июня в блоге FreeCapitolHill на Medium появились требования протестующих с Капитолийского холма, в которых они призывают к полному упразднению департамента полиции Сиэтла, а также пересмотру уголовных дел всех расовых меньшинств, которые отбывают заключение за насильственные преступления.

В списке есть и экономические требования, среди них: уменьшить цены на аренду недвижимости, увеличить госфинансирование культурных проектов, сделать бесплатное образование в местных колледжах для жителей штата Вашингтон. Всего в статье перечислено 30 различных требований. Активисты обязались сохранять контроль над "автономной зоной" до тех пор, пока все требования не будут выполнены. Протестующие также пообещали начать работу для долгосрочной оккупации зоны и установления в ней параллельной политической власти.

В Сиэтлийском городском совете нашлись те, кто уже начал отстаивать требования протестующих. Одна из его членов — социалистка Кшама Савант объявила о "победе" против "милитаризованной полиции, политического истеблишмента и капиталистического государства". Три члена совета заявили о своей поддержке 50-процентного сокращения бюджета местной полиции.

В "автономии" нет конкретных политических лидеров, но в статье от 10 июня City Journal утверждает, что стратегию для территории среди прочих формирует бывшая кандидат на пост мэра Сиэтла Никкита Оливер.

Как на это реагирует власть?

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Президент США Дональд Трамп назвал захватчиков из Сиэтла "внутренними террористами", приказав немедленно освободить город. Однако местные власти, которые представляют демократы, не торопятся прибегать к жестким мерам.

"Если они не могут принять меры, то это сделаем мы", — подчеркнул американский лидер. "Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл", — добавил он. "Если нам придется вмешаться, мы вмешаемся", — сказал Трамп. "Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии. Он может это сделать. Так или иначе этот вопрос будет решен", — выразил уверенность американский лидер.

В свою очередь мэр Сиэтла Дженни Дуркан ранее заявляла, что протесты в городе были по большей части мирными. Она подчеркнула, что Трампу не следует давать оценки действиям местных властей. Призывы Трампа ввести в район Национальную гвардию она назвала антиконституционными.

"Угрозы населению сейчас нет, мы воспринимаем ситуацию очень серьезно", — отметила она, добавив, что власти Сиэтла поддерживают постоянный контакт с населением и предпринимательским сообществом города. "Это не вооруженный захват и не военная хунта", — сказала Дуркан, сравнив ситуацию в "автономной зоне" города с "атмосферой соседской вечеринки".

Сотрудники полиции заявили, что планируют вернуться на оставленный участок, но ни о каких точных сроках пока не идет и речи.

"Мы не хотим создавать новые горячие точки", — заявила Дуркан.

Дмитрий Беляев

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