Итальянское "Движение "5 звезд" отрицает факт финансирования со стороны Мадуро

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Итальянская партия "Движение "5 звезд", входящая в правящую коалицию, категорически отрицает получение финансирования со стороны Николаса Мадуро. Исполняющий обязанности политического руководителя партии сенатор Вито Крими в распространенном в понедельник заявлении назвал такие сообщения фейком.

"То, что "Движение "5 звезд" якобы получило какие-то деньги из Венесуэлы, совершенно абсурдная и фантастическая фейковая новость", - приводит его слова агентство ANSA. Крими также напоминает, что все кампании "Движения" всегда финансировались за счет поддержки сторонников и членов партии.

В понедельник испанская газета ABC со ссылкой на секретные документы Главного управления военной разведки южноамериканской страны сообщила, что занимающий теперь пост президента Венесуэлы Николас Мадуро дал свое разрешение в 2010 году на отправку €3,5 млн в консульство страны в Милане для финансирования "Движения "5 звезд". На тот момент Мадуро находился на посту главы МИД Венесуэлы, а "Движение" было только в начале своей политической деятельности и представлено лишь на уровне муниципальных органов власти. В 2013 году представители "пятизвездных" были впервые избраны в национальный парламент, где представляли оппозицию. По итогам выборов в марте 2018 года, "Движение" в коалиции с "Лигой" пришло к власти. Сейчас оно остается в коалиционном правительстве, но уже с Демократической партией (ДП).

В январе прошлого года, когда "Движение" уже находилось у власти, Италия, хотя и не признавала результаты выборов, на которых был переизбран Мадуро, не поддержала Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы, опираясь именно на позицию "пятизвездных". Тогдашний их союзник по правящей коалиции - лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, занимавший посты вице-премьера и главы МВД, - публично поддерживал Гуайдо и называл Мадуро "узурпатором".

Информация испанской газеты уже стала поводом для оппозиции заявлять, что предположение о связях "Движения" с Мадуро дискредитирует правительство. Бывший спикер Европарламента, ныне вице-председатель партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Антонио Таяни обещал инициировать на европейском уровне расследование о возможном иностранном финансировании политических партий.

"Движение" уже ранее подозревали в получении финансирования из РФ. На начальном этапе "пятизвездные" высказывались в пользу укрепления отношений с Россией и за отмену санкций. В отношении партии "Лига" в Италии идет расследование о предполагаемом российском финансировании. Материалы этого резонансного дела также основаны на публикациях СМИ.