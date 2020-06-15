ЕС запустил сайт о проблемах открытия внутренних границ в условиях пандемии

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз запустил веб-сайт Re-open EU, что переводится как "Вновь открыть ЕС", посвященный проблемам внутриевропейского туризма после открытия с 15 июня части внутренних границ в Евросоюзе в условиях сохранения различных карантинных ограничений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии.

Впрочем, сам сайт на момент объявления об открытии для большинства пользователей оказался недоступен. Еврокомиссия никак не прокомментировала этот факт, но вероятно это связано с перегрузкой сайта в связи с высоким интересом к этой теме.

"Сегодня Еврокомиссия запустила платформу "Re-open EU" для поддержки безопасного перезапуска путешествий и туризма в Европе. Она предоставляет в реальном времени информацию о состоянии границ и доступных средствах транспорта и туризма в странах сообщества. Она также будет включать практическую информацию, предоставленную странами - членами по ограничениям передвижений, мерам по защите общественного здоровья, таким как нормам социального дистанцирования в различных ситуациях и требованиям по ношению масок. Это позволит европейцам предпринимать ответственные и информированные решения по контролю рисков, связанными с коронавирусом в ходе поездок этим летом и позднее", - сообщила ЕК.

С 15 июня ЕС открыл часть внутренних границ внутри сообщества, однако транспортное сообщение, особенно авиационное между странами, пока лишь начало восстанавливаться, в среднем по ЕС пока обслуживается не более 10% нормальных пассажирских рейсов. Кроме того, в каждой стране ЕС карантинные ограничения несколько различаются.

Вопрос о порядке и сроках открытия границ страны ЕС решают самостоятельно. Еврокомиссия распространила рекомендацию начать процесс открытия границ с 15 июня, однако никакой единой стратегии между странами сообщества об организации этого процесса выработать пока не удалось.

Что касается открытия внешних границ Евросоюза, то этот процесс стартует не раньше 1 июля. К этому моменту сайт Re-open EU также должен будет содержать информацию для иностранных туристов.