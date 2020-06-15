США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана", - заявил он. "Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", - добавил Помпео.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, "которые были доказаны в суде и приняты судом". При этом он не стал комментировать решение суда и дальнейшую судьбу Уилана.

Пола Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд 15 июня признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.