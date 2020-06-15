Осужденный в Молдавии банкир Платон вышел на свободу

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Банкир Вячеслав Платон, который был приговорен к 19 годам тюрьмы по обвинению в причастности к хищению из банков Молдавии, вышел на свободу, после того как новое руководство Генеральной прокуратуры признало его дело сфальсифицированным. Об этом сообщил в понедельник адвокат Ион Крецу на своей странице в Facebook.

"После четырех лет мучений Вячеслав Платон вышел на свободу. Просьба о прекращении исполнения приговора была одобрена", - проинформировал он.

Ранее генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что следователи, изучившие дело Платона, пришли к выводу, что оно было сфальсифицировано, так как строилось на искаженных показаниях бизнесмена Илана Шора, осужденного в 2017 году на 7,5 года тюрьмы по делу о хищении из банков. По его словам, дело заново рассмотрят в справедливом судебном процессе. Главным бенефициаром хищения из банков около $1 млрд был назван бежавший из страны экс-лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк.

Платон в августе 2017 года был приговорен молдавским судом по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также по делу о попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов. Его задержали в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете. Платон утверждает, что лайнер за ним отправил его бывший деловой партнер Плахотнюк. По его словам, оперативность экстрадиции связана с тем, что молдавскому олигарху оказал услугу бывший президент Украины Петр Порошенко.