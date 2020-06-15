Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

Уилан руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей, прежде всего трансмиссий. По словам его брата Дэвида, американец обеспечивает "физическую безопасность" объектов, в том числе следит за тем, чтобы с заводов не воровали металлолом.

BorgWarner подчеркнула, что у нее нет объектов на территории России, а Уилан находился в РФ не по работе. Как утверждал телеканал ABC, BorgWarner некоторое время сотрудничала с российской компанией "КамАЗ", однако свидетельств того, что этот факт мог быть как-либо связан с задержанием Уилана, нет.