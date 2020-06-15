Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

15 июня Московский городской суд вынес обвинительный приговор американцу Полу Уилану, задержанному в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Иностранец получил 16 лет колонии строгого режима.
Откуда родом осужденный за шпионаж?
Пол Уилан родился в Оттаве в 1970 году, но в начале 1970-х переехал с семьей в США. У Уилана есть гражданство США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. Он проходил службу в резерве Корпуса морской пехоты США, занимал административно-хозяйственные должности и в январе 2008 года был осужден военным трибуналом по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями, а затем уволен из рядов вооруженных сил США за ненадлежащее поведение с разжалованием в рядовые. До зачисления в ряды американских ВС работал в 1990-х годах в полиции штата Мичиган, где он проживал до ареста, — в городке Новай близ Детройта.
Чем он занимался до ареста?
Уилан руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей, прежде всего трансмиссий. По словам его брата Дэвида, американец обеспечивает "физическую безопасность" объектов, в том числе следит за тем, чтобы с заводов не воровали металлолом.
BorgWarner подчеркнула, что у нее нет объектов на территории России, а Уилан находился в РФ не по работе. Как утверждал телеканал ABC, BorgWarner некоторое время сотрудничала с российской компанией "КамАЗ", однако свидетельств того, что этот факт мог быть как-либо связан с задержанием Уилана, нет.
Как он связан с Россией?
Его знакомые утверждают, что Уилан с большим уважением относился к России и изучал русский язык, которым владел на начальном уровне. В 2006 году он провел две недели в Москве в увольнительной. В течение 13 лет Уилан вел страницу во "ВКонтакте", где общался с российскими друзьями, а также размещал записи в поддержку президента США Дональда Трампа и критиковал бывшего американского лидера Барака Обаму.
По словам Дэвида Уилана, его брат любит путешествовать и "общаться с людьми в тех странах, куда приезжает", однако якобы был слишком заметной фигурой, чтобы сотрудничать с разведывательными службами. "Он любит путешествовать, и так совпало, что в России у него есть знакомые, когда он приезжает, он навещает их", — добавил он. В Москву Уилан поехал незадолго до ареста на свадьбу своего друга.
За что его осудили?
Уилан признан виновным по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание сроком от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным ФСБ, мужчина был задержан "при проведении шпионской акции".
По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. "Мне запрещено комментировать материалы дела, но так как сведения об этом были в пресс-релизах МИД, то я могу их подтвердить", — отметил он.
Как на приговор Уилану реагируют США, откуда он родом?
Госсекретарь Майкл Помпео потребовал немедленного освобождения заключенного. Решение российского суда политик назвал "возмутительным".
Посол США в России Джон Салливан связал исход дела Уилана с общим состоянием российско-американских отношений.
"Я работаю над тем, чтобы улучшить их, с моего приезда в январе. Дело Пола — одна из важных составляющих наших отношений", — заметил посол. По словам дипломата, он глубоко разочарован приговором своему соотечественнику.
Что о деле Уилана говорят в Кремле?
"В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это на регулярной основе осуществляется".
Песков признался, что не может ничего сказать о причинах задержания Уилана, напомнив о "заявлениях специальных служб, где причина была изложена". Кроме того, по этому поводу было сделано заявление МИД РФ, отметил он. Пресс-секретарь подчеркнул также, что не знаком с заявлениями о возможности обмена Бутиной на Уилана, поэтому их не комментирует.
15 июня, в день вынесения приговора Уилану, Песков исключил возможность того, что дело американца имеет политическую подоплеку. "Он [Уилан] осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом", — пояснил пресс-секретарь президента России. По его словам, в Кремле не дают оценку действиям судебной власти. "В данном случае я никак не комментирую и это решение суда, и эту ситуацию в частности", — подчеркнул он.
Что ожидает Уилана дальше?
Адвокаты подсудимого имеют право подать апелляцию на решение Московского городского суда в российский суд более высокой инстанции. Сам Уилан заявил о намерении пойти именно этим путем. Вместе с тем, как сообщил ТАСС защитник американца Владимир Жеребенков, его клиент согласен и на освобождению по помилованию президентом России.