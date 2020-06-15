Болсонару обсудил с Путиным БРИКС и борьбу с коронавирусом

ТАСС, 15 июня. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что обсудил в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы борьбы с коронавирусом и предстоящий саммит БРИКС.

"Сегодня утром я поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились о еще более глубоком сотрудничестве между нашими странами, в том числе в [вопросе] борьбы с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Мы также обсудили результаты, которых хотим достичь на предстоящем саммите БРИКС в Санкт-Петербурге", - написал Болсонару в Twitter.