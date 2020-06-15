Генпрокурор Армении представил ходатайство об аресте лидера оппозиции Царукяна

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян представил в понедельник в парламент страны ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщил журналистам спикер Национального собрания Арарат Мирзоян.

"Я получил от генерального прокурора два ходатайства касательно Гагика Царукяна. В первом он просит парламент лишить Царукяна депутатской неприкосновенности, во втором - дать возможность лишить его свободы. Оба вопроса включены в повестку заседания Национального собрания, запланированного на вторник", - отметил он.