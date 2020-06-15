Помпео осудил назначение нового избирательного совета Венесуэлы без одобрения парламента

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Госдепартамент считает незаконным назначение новых членов Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, кандидатуры которых, вопреки стандартной процедуре, не были предложены находящимся под контролем оппозиции парламентом. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"К сожалению, 12 июня контролируемый режимом [президента Николаса] Мадуро Верховный суд продолжил манипулировать конституцией Венесуэлы, незаконно провозгласив новый, ориентированный на режим Национальный избирательный совет (НИС)", - утверждает глава американской дипломатии.

"Режим выбрал НИС, который будет механически утверждать его решения и игнорировать условия, необходимые для свободных выборов", - заявил Помпео.

В соответствии с Конституцией Венесуэлы, членов НИС назначает парламент. Однако 12 июня Верховный суд (ВС) Венесуэлы сообщил, что новый состав был назначен конституционной палатой инстанции из-за "бездействия Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС)", которая не представила свой список кандидатов в члены НИС. 10 июня ВС потребовал от парламента передать список в течение 72 часов.

Оппозиция Венесуэлы заявила, что не признает новый состав избирательного совета, который должен будет заняться подготовкой к парламентским выборам, запланированным на этот год.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.