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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что его первый после перерыва митинг хочет посетить 1 млн человек

Предвыборный митинг запланирован на 20 июня в Талсе

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его первый после длительного перерыва предвыборный митинг, который должен состояться 20 июня в Талсе (штат Оклахома), намерен посетить 1 миллион человек. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter.

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"Почти один миллион человек запрашивает билеты на митинг в Талсе (штат Оклахома) в субботу вечером", - сообщил он. Трамп при этом подчеркнул, что "крайне левые лживые СМИ" критикуют его предвыборный штаб за планы проведения "крупных митингов", однако одновременно с этим молчат о нарушении санитарных рекомендаций протестующими в ходе демонстраций против расизма. "Ничего [у них] не выйдет", - убежден президент.

Ранее Трамп сообщил журналистам о своем намерении возобновить предвыборные митинги. Последний раз подобный митинг проходил в марте, в условиях пандемии они перестали проводиться.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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