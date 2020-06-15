Трамп заявил, что его первый после перерыва митинг хочет посетить 1 млн человек

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его первый после длительного перерыва предвыборный митинг, который должен состояться 20 июня в Талсе (штат Оклахома), намерен посетить 1 миллион человек. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter .

"Почти один миллион человек запрашивает билеты на митинг в Талсе (штат Оклахома) в субботу вечером", - сообщил он. Трамп при этом подчеркнул, что "крайне левые лживые СМИ" критикуют его предвыборный штаб за планы проведения "крупных митингов", однако одновременно с этим молчат о нарушении санитарных рекомендаций протестующими в ходе демонстраций против расизма. "Ничего [у них] не выйдет", - убежден президент.

Ранее Трамп сообщил журналистам о своем намерении возобновить предвыборные митинги. Последний раз подобный митинг проходил в марте, в условиях пандемии они перестали проводиться.