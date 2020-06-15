США не стали комментировать приостановку Японией развертывания систем ПРО Aegis Ashore

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты отказываются комментировать решение Японии приостановить развертывание на своей территории американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

"По вопросам относительно [систем] Aegis Ashore в Японии я перенаправлю вас к правительству Японии и Госдепартаменту США", - заявил в понедельник корреспондент ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер. Между тем во внешнеполитическом ведомстве США уклонились от ответа на вопрос, какова реакция Вашингтона на нынешний шаг Токио. "Мы вас перенаправляем к правительству Японии", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Госдепартамента США. В Совете национальной безопасности Белого дома на запрос не ответили.

Как сообщил ранее журналистам министр обороны Японии Таро Коно, Токио принял решение приостановить развертывание комплексов Aegis Ashore. "Мы приостанавливаем процесс развертывания, учитывая его стоимость и сроки, - отметил глава военного ведомства. - В настоящий момент систему противоракетной обороны будут поддерживать корабли, оснащенные комплексами Aegis". По словам Коно, он уже оповестил о соответствующем решении премьер-министра Синдзо Абэ, а также губернаторов японских префектур Акита и Ямагути, где планировалось размещение комплексов.

Министр пояснил, что приостановка развертывания связана с угрозой падения разгонной ступени ракеты-перехватчика комплекса Aegis Ashore за пределы полигона во время пуска. Японская сторона сотрудничала с американской "для модификации программного обеспечения [системы]", однако до сих пор не в состоянии гарантировать, что "падение [в пределах базы] может быть обеспечено лишь за счет этой модификации", признал Коно.

Администрация США санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore планировалось затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.