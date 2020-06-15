Грызлов: Киев не считает, что Минские соглашения налагают на него обязательства

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Делегация Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами в рамках Минских соглашений. Об этом по итогам очередной видеоконференции в понедельник сообщил журналистам полпред России Борис Грызлов.

"Сегодня состоялась дополнительная, внеплановая встреча Контактной группы в режиме видеоконференции, - напомнил он. - На предыдущей встрече обсуждение намеченной повестки не было завершено, а украинская делегация отключилась якобы в связи с техническим сбоем. Сегодня сторонам конфликта - Киеву и Донбассу - была предоставлена возможность завершить обсуждение".

"11 июня, - продолжил Грызлов, - украинская делегация во главе с [руководителем офиса президента Украины] Андреем Ермаком на встрече с [заместителем руководителя администрации президента России] Дмитрием Козаком и другими представителями России дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать Комплексу мер [по выполнению Минских соглашений], в том числе в части диалога с представителями Донбасса. До этого руководство Украины, включая заявления президента Украины на парижском саммите "нормандской четверки", всегда подтверждало, что Комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом".

"Однако сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в Контактной группе, заявил, что Комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств, - отметил российский полпред. - Подобного рода заявление, в переговорном процессе, было сделано впервые. Возникает вопрос: на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли "новые люди", которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников. По существу, речь идет об очередной попытке разрушить переговорный процесс. Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к "замораживанию" конфликта".

"Мы видим, что обещание Украины следовать реализации Комплекса мер снова не выполнено", - заключил Грызлов.