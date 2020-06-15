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Помпео назвал сотрудничество США с ЕС ключевым для противостояния России и Китаю

Госсекретарь США отметил, что Россия осуществляет "агрессивные действия в Донбассе" и заявил, что Вашингтон настаивает на их прекращении

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сотрудничество США со странами Евросоюза ключевым для противостояния угрозам со стороны России и Китая. Соответствующую запись он разместил в понедельник в Twitter по итогам видеоконференции с главами МИД ЕС и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Отношения США и ЕС играют решающую роль в противостоянии вызовам со стороны КНР, России и других авторитарных режимов, которые пренебрегают международными нормами", - утверждал глава американской дипломатии.

В свою очередь в распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства заявлении отмечается, что Помпео обсудил с европейскими коллегами трансатлантическое сотрудничество и ситуацию на Украине. "Госсекретарь подчеркнул общую приверженность США и ЕС поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе. Помпео также утверждал, что Россия осуществляет "агрессивные действия в Донбассе" и заявил, что Вашингтон настаивает на их прекращении.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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