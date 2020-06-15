Танки и БПЛА нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газе в ответ на ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Израильские танки и беспилотник нанесли в понедельник удары по военным постам и подземной структуре ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня ракета была запущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ некоторое время назад летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по структуре ХАМАС, использовавшейся для деятельности под землей в южной части сектора Газа. Кроме этого, танки поразили военные посты ХАМАС [в секторе]", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, сообщили военные. Государственное израильское радио Kan указывает, что ракета разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из палестинского приморского анклава выпускали по одной ракете по израильской территории 6 мая и 27 марта, в ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. За месяц до этого 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет, тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.