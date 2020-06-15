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США могут сократить численность своих военнослужащих в ФРГ до 25 тыс. человек

Сейчас в Германии размещены порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Германия, как вы знаете, <...> нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?", - отметил глава государства.

По данным агентства Reuters, президент заявил, что численность американских войск в ФРГ будет сокращена до 25 тыс., если Берлин не заплатит за их размещение. Сейчас в Германии размещены порядка 34,5 тыс. военнослужащих США.

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СШАГерманияТрамп, Дональд
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