В Приднестровье прекращает действовать режим ЧП

КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения прекращает действовать в Приднестровье во вторник, однако введенные ранее ограничительные меры остаются в силе. Соответствующее постановление было одобрено правительством непризнанной республики, которое теперь будет вносить изменения в список ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Там пояснили, что границы региона для иностранных граждан пока остаются закрытыми, сохраняется и ограничение на выезд для приднестровцев в Молдавию. Тем не менее, внутри республики постепенно возобновляется работа общественного транспорта, ранее открылись рынки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Гражданам разрешили прогулки на свежем воздухе, а в парковых зонах возобновилась работа детских аттракционов, в республике открылись музеи и выставочные залы. При этом продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и собрания.

В закрытых общественных местах обязательно ношение защитных масок и проверка температуры тела на входе. Предприятия общественного питания пока работают только на открытых террасах или осуществляют доставку на дом. Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил с инициативой разрешить школьникам провести выпускные вечера на свежем воздухе.

Помощь России

В апреле в непризнанную республику поступила российская гуманитарная помощь в виде тест-систем для диагностики коронавируса. При этом приднестровские врачи могут отправлять анализы также в молдавские лаборатории. Ранее группа российских эпидемиологов посетила крупные клиники Кишинева и непризнанного Приднестровья, с персоналом которых специалисты из России поделились опытом по борьбе с коронавирусом. В этот период непризнанную республику также посетили представители Всемирной организации здравоохранения, которые затем направили свои рекомендации в Тирасполь.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 11 879 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 119 в Приднестровье. По данным властей региона, на данный момент проходят лечение 223 пациента с коронавирусом. В отличие от Молдавии, все они находятся в медицинских учреждениях. За весь период пандемии в Приднестровье умерли 42 человека (3,8%).