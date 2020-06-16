Обвиняемый в убийстве националист демонстративно отказался выполнять решение суда в Киеве

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, которого обвиняют в убийстве, демонстративно порвал предписание о домашнем аресте на ступенях Шевченковского районного суда Киева. На слушаниях по его делу судья, несмотря на требования и угрозы группы националистов у здания инстанции в течение дня, отклонил ходатайство защиты об освобождении под поручительство.

"Мое место прописки в Одессе, военный объект, режимный, куда меня не пустят, там находятся пограничники. С правовой точки это означает: если я не выполню это судебное решение, то прокурор придет и скажет, что Стерненко не выполнил решение суда. А следующее - арест. Знаете, что я на это скажу?" - обратился он к сторонникам, после чего, как пишет украинское издание "Страна", демонстративно разорвал постановление суда.

Стерненко объявил собравшимся, что не уйдет, пока суд не изменит адрес. Однако через несколько минут изменил решение и призвал их идти к дому генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы она "рассказала, как выполнить решение об избрании меры пресечения". "Я хочу поехать к человеку, который имеет полномочия. Я вместе с адвокатами поеду туда, где живет Венедиктова", - заявил националист.

В понедельник судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бугиль полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко. Перед зданием, где проходили слушания, собралось несколько сотен радикалов, которые пытались сорвать процесс. Полиция задержала пять человек за потасовку. Однако позже их отпустили, а в полиции заявили, что отстранят сотрудников и проведут служебное расследование по факту избиения одного из участников акции.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом Ивана Кузнецова. Стерненко и его адвокаты настаивают, что имела место самооборона. В середине мая 2020 года следствие признало его потерпевшим, но 11 июня следователи Службы безопасности Украины предъявили Стерненко обвинения в умышленном убийстве. По версии спецслужбы, он гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть самообороной.