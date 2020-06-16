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Ситуация на Корейском полуострове
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КНДР введет войска в демилитаризованные по межкорейским соглашениям районы

Пхеньян намерен "превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга"
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© AP Photo/Ahn Young-joon

ПХЕНЬЯН, 16 июня. /ТАСС/. КНДР заявила о намерении вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены по межкорейским соглашениям. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что КНА изучает "план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом [Кореи], чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга".

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