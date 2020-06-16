Болсонару не исключает возможности баллотироваться в президенты Бразилии в 2022 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности баллотироваться на высший государственный пост на следующих выборах в 2022 году. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Band News.

"Я раньше говорил, что не буду выдвигаться, если удастся провести политическую реформу, например, сократив число депутатских мандатов, но поскольку такого не предвидится, я не исключаю [повторного выдвижения]. Но это не является самоцелью", - сказал политик в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Болсонару также уточнил, что по результатам выборов 2022 года он постарается сформировать крупные фракции сторонников в парламенте, чтобы "действительно воплотить то, что сможет изменить Бразилию". По словам политика, его близким "сильно достается" от прессы, которая не слишком доброжелательно относится к главе государства и его окружению. "Но я верю, что ради их же будущего оно того стоит", - отметил он.

Помимо самого президента политикой в его семье занимаются также трое его сыновей: Флавиу занимает пост сенатора, Эдуарду - федерального депутата, а Карлос - депутата городского заксобрания Рио-де-Жанейро.

Ультраправый политик Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США Жаира Болсонару часто называют "тропическим Трампом". Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой". Срок текущего мандата Болсонару истекает 31 декабря 2022 года.