В Нью-Йорке будут расформированы подразделения полицейских в штатском

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Начальник полиции Нью-Йорка Дермот Шиа принял решение расформировать группы полицейских в штатском, занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями. Об этом сообщила в понедельник нью-йоркская газета Daily News, отметив, что этих сотрудников полиции часто обвиняли в жестких действиях по отношению к афроамериканцам и выходцам из стран Латинской Америки. В результате этого решения около 600 полицейских будут переведены в другие подразделения.

"Это мое решение, - привела газета слова начальника полиции. - Это важный шаг, который можно сравнить только с принятым в минувшие годы решением отказаться от практики остановок на улицах для опроса и обыска. Пришла пора внести изменения в то, как мы осуществляем полицейские функции в Нью-Йорке. Мы можем действовать гибко, с умом, а не с применением грубой силы".

Дермот Шиа, по данным газеты, опроверг предположения о том, что начатая им реформа проводится в ответ на требования участников демонстраций протеста, прокатившихся по городу после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. "Протесты не оказали существенного влияния на это решение", - заявил он.

Между тем, по данным Daily News, криминогенная обстановка в Нью-Йорке в нынешнем году ухудшилась: с начала года произошло 159 убийств, в то время как годом ранее за тот же период их было 127. На 47% - с 4 480 до 6 595 - выросло число грабежей со взломом.

В конце мая во многих американских городах, в том числе в Нью-Йорке, прошли массовые акции протеста, во время которых произошли столкновения с полицией, имели место многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице, а в отношении задержавших его полицейских были выдвинуты уголовные обвинения.