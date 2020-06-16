Посол Германии в США напомнила, с какой целью американские войска находятся в ФРГ

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американские войска находятся на территории Германии не для защиты интересов ФРГ, а для обеспечения трансатлантической безопасности. С таким заявлением выступила в понедельник в ходе видеоконференции, организованной нью-йоркским Советом по международным отношениям, посол Германии в США Эмили Хабер.

Как сообщает агентство Reuters, посол ФРГ отметила, что Берлин получил уведомление от американских властей о намерении Вашингтона сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек. При этом она подчеркнула, что сотрудничество двух стран в военной области и в сфере обеспечения безопасности "всегда было очень тесным и продолжит оставаться таковым".

"Американские войска <...> находятся там не для защиты Германии, - приводит слова главы германского диппредставительства Reuters. - Они находятся там для защиты трансатлантической безопасности. Кроме того, они размещены там для обеспечения американского военного присутствия в Африке, в Азии".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.

Долги НАТО

Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Американский лидер требовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите НАТО в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свертывание военного контингента США на территории ФРГ способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе.

Агентство Reuters ранее со ссылкой на официального представителя США сообщило, что Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии. По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. Кабмин ФРГ в свою очередь объявил, что ждет официальной информации и окончательного решения от Вашингтона, прежде чем давать подробные комментарии.