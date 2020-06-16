WSJ: Вашингтон обещает Белграду и Приштине льготные кредиты на $200 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Администрация США обещает Сербии и непризнанному Косову предоставить льготные кредиты на сумму до $200 млн, предупреждая о возможности вывода американских войск с Балкан. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, администрация США в этом случае прибегает к методу кнута и пряника. Вашингтон обещает Белграду и Приштине выделение до $200 млн кредитов на преференциальных условиях, угрожая одновременно выводом американских войск из региона.

В статье не уточняется, в какой пропорции такие кредиты могут быть распределены между Сербией и непризнанным Косово. США располагают военной базой Кэмп-Бондстил, где дислоцирован американский контингент в составе международной миссии KFOR на территории Косова. Объект находится под городом Урошевац, где расположена штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки "Восток" под командованием США.

Газета со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена уточняет, что Вашингтон в качестве ключевого условия своей поддержки Приштины выдвигал отмену высоких торговых пошлин на сербские товары. "Мы не можем помочь, если стороны наносят вред экономикам друг друга посредством торговых барьеров, включая пошлины", - цитирует издание О'Брайена. 7 июня новое косовское правительство Авдулаха Хоти отменило 100-процентные торговые пошлины на сербские товары. Ранее Белград неоднократно заявлял, что переговоры с Приштиной могут быть продолжены только после отмены торговых пошлин, введенных в ноябре 2018 года.

Согласно публикации, официальные лица Франции и Германии сомневаются в том, что экономические обещания США способны привести к решению вопроса признания Сербией Косова.

Продолжение диалога

Специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл в понедельник анонсировал новую встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса непризнанного Косова. "Я получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога. Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон", - написал в Twitter Гренелл.

Ранее в понедельник президент Сербии Александар Вучич заявил журналистам, что сразу после парламентских выборов, которые намечены на 21 июня, в Белград прибудет представитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак. "После этого возможна встреча в США", - сказал Вучич. В свою очередь, на твит Гренелла также отреагировал лидер непризнанного Косова Хашим Тачи, который "приветствовал диалог под эгидой США".

Ранее в понедельник Вучич провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили и вопросы косовского урегулирования. В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

История вопроса

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС. На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.

Ранее Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.