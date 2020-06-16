СМИ: комитет Сената США одобрил $10 млн на подготовку к ядерным испытаниям

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил на закрытом заседании одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая позволяет сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Инициатива, предложенная сенатором Томом Коттоном (республиканец от штата Арканзас), предоставит $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости", говорится в тексте поправки. В контролируемом республиканцами комитете она была на прошлой неделе одобрена по партийной линии: 14 республиканцев высказались "за", 13 демократов были "против".

В прошлый четверг комитет объявил, что одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, но так и не опубликовал его полный текст, список поправок и отчет о прошедшем заседании. Ожидается, что эти документы будут опубликованы в ближайшее время.

Газета приводит слова руководителя американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла, который назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством". "Это нарушило бы де-факто глобальный мораторий на ядерные испытания, вероятно, спровоцировало бы ядерные испытания со стороны других государств и вызвало бы новую гонку ядерных вооружений, в которой каждый бы оказался в проигрыше", - считает эксперт.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США приступили к обсуждению возможности возобновления ядерных испытаний. По ее сведениям, этот вопрос поднимался 15 мая на межведомственном совещании. Решение о проведении испытания тогда выработано не было. Однако один из чиновников заявил газете, что обсуждения продолжаются. Затем и.о. первого заместителя помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер подчеркнул в беседе с корреспондентом еженедельника Defense News, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если президент отдаст соответствующее распоряжение.

На полигоне в штате Невада последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. В России мораторий на ядерные испытания действует уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США так и не ратифицировали ДВЗЯИ.