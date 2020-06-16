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Политический кризис в Боливии

Избирательный суд Боливии подал в прокуратуру жалобу на махинации на выборах в 2019 году

По мнению суда, причастные к возможным нарушениям виновны "в подделке документов" и "фальсификации или сокрытии результатов" голосования

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии подал в прокуратуру обращение из-за возможной фальсификации на всеобщих выборах, прошедших в 2019 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба инстанции.

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"ВИС подал в прокуратуру уголовный иск в отношении тех, кто совершил преступления, связанные с проведением всеобщих выборов в 2019 году, или выступал в качестве соучастника, подстрекателя или укрывателя", - говорится в сообщении.

По мнению ВИС, причастные к возможным нарушениям виновны "в подделке документов", "махинациях с данными", "фальсификации или сокрытии результатов выборов", а также в коррупции и "неисполнении обязанностей".

Прокуратура Боливии начала расследование возможных нарушений на выборах еще в прошлом году. Однако для продвижения процесса не хватало иска от Высшего избирательного суда.

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