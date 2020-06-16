МИД Японии прокомментировал приостановку развертывания ПРО Aegis Ashore

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Приостановка процесса развертывания наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore в двух японских префектурах не повлияет на отношения Токио и Вашингтона. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в парламенте.

"Я не думаю, что нынешнее решение каким-либо образом повлияет на сотрудничество с США", - сказал он. По словам Мотэги, Япония намерена и дальше укреплять стратегический альянс с США, который играет большую роль в обеспечении региональной безопасности.

В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил, что процесс развертывания Aegis Ashore приостанавливается. Окончательное решение на этот счет будет принято на заседании национального Совета безопасности. Также не исключено, что оно будет юридически оформлено правительством.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore предполагается затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.