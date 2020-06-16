СМИ назвали причины отказа Токио от комплексов ПРО Aegis Ashore

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Постоянный рост затрат и техническое несовершенство стали важными причинами, побудившими Токио остановить выполнение плана закупки в США и размещения в Японии двух комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Первоначально предполагалось, пишет во вторник газета Nikkei, что установка такого типа будет стоить около 80 млрд иен (примерно $746 млн). Это было почти вдвое меньше расходов на один боевой корабль, оснащенный схожим комплексом ПРО Aegis морского базирования.

Однако затем по мере продвижения проекта цена одной наземной Aegis Ashore выросла до 100 млрд иен (почти $932 млн). Вместе с закупкой ракет и сопутствующего оборудования расходы на два комплекса подскочили, по данным газеты Yomiuri, до 700 млрд иен (более $6,5 млрд).

В то же время выяснилось, что Aegis Ashore, скорее всего, малоэффективны при перехвате современных баллистических ракет, меняющих траекторию на последнем этапе полета. К тому же ради экономии японское военное ведомство отказалось от оснащения этих комплексов возможностями по перехвату крылатых ракет, отмечает Nikkei.

В понедельник министр обороны Японии Таро Коно сообщил также, что при запуске ракеты с Aegis Ashore ее разгонный блок может упасть за пределы военной базы, что создает угрозу для гражданского населения. Исправление такого недостатка, по его словам, потребует конструктивных изменений в установке, новых крупных затрат и потери времени. В результате, сообщил глава военного ведомства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще 12 июня одобрил решение об остановке проекта Aegis Ashore.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны были прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления до сих пор не дали разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.