Президент Киргизии принял отставку премьер-министра страны

БИШКЕК, 16 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял во вторник отставку премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государств.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соответствии с указом Жээнбекова "лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства" продолжат исполнение обязанностей членов кабмина "соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства".

Возглавлявший правительство Киргизии более двух лет Абылгазиев добровольно подал в отставку 15 июня. "В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан. Ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства, исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра", - отметил он. В мае теперь уже бывшего премьера заподозрили в причастности к сделке по продаже радиочастот, после чего он ушел в отпуск, чтобы не мешать расследованию дела.

Депутат киргизского парламента Жанар Акаев 20 мая в ходе заседания обвинил Абылгазиева в причастности к коррупции в Госагентстве связи, под контролем которого состоялась сделка по продаже радиочастот компанией "Ала-ТВ" одному из национальных операторов сотовой связи. Позднее эти радиочастоты были перепроданы в несколько раз дороже. Парламентарий считает, что без участия премьера решения о продаже радиочастот в стране не принимается. Правоохранительные органы Киргизии почти сразу же начали досудебное расследование по этому делу, в рамках которого уже задержаны бывший глава Госагентства связи и директор "Ала-ТВ".