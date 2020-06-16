Губернатор Окинавы назвал расточительством передислокацию базы США

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор южной японской префектуры Окинава Дэнни Тамаки назвал передислокацию авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма еще большим расточительством, чем развертывание наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

"С точки зрения сроков и стоимости работ, это еще более расточительное строительство", - прокомментировал он заявление министра обороны Японии Таро Коно о том, что развертывание Aegis Ashore необходимо приостановить из-за больших финансовых затрат и технических недостатков комплексов, которые делают их небезопасными для местных жителей.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Его символом стала авиабаза Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах. В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее ряд, судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.