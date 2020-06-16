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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Пекина намерены предпринять радикальные меры для ликвидации вспышки коронавируса

Правительство заинтересовано в том, чтобы к деятельности по ликвидации вспышки коронавируса активно подключались добровольцы среди местных жителей

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китайские власти предпримут самые радикальные меры для ликвидации вспышки коронавируса в Пекине. Об этом заявил во вторник замглавы отдела пропаганды парткома Пекина Сюй Хэцзянь.

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"Мы должны предпринять самые решительные, максимально радикальные и строгие меры для борьбы с вирусом <...> На текущий момент это наиболее важная задача, которую нужно решать немедленно", - сообщил он на брифинге.

Чиновник подчеркнул, что в городе сложилась "крайне серьезная эпидемиологическая ситуация". Как уточнил заместитель главы администрации района Сичэн (запад) Ли И, правительство заинтересовано в том, чтобы к деятельности по ликвидации вспышки коронавируса активно подключались добровольцы среди местных жителей.

Вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие.

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