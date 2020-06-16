Южная Корея и США следят за активностью военных КНДР

СЕУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США внимательно отслеживают ситуацию в сфере безопасности в КНДР, тесно координируя действия друг с другом. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны.

По его словам, командование вооруженных сил обеих стран "серьезно относится к сложившейся ситуации". "Межкорейские договоренности в военной области должны выполняться, Северу и Югу необходимо продолжать усилия в интересах мира на Корейском полуострове", - отметил представитель Минобороны.

Ранее Генштаб КНДР заявил о намерении вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с двусторонними соглашениями. В сообщении отмечается, что командование КНДР на фоне ухудшения отношений с Южной Кореей "полностью готово обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства".

В понедельник власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики.

Этому предупреждению предшествовало в субботу заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, о том, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг". В частности, она сообщила о необходимости "прервать отношения с южнокорейской стороной" и подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".

По мнению ряда южнокорейских экспертов, Пхеньян может вернуть воинские подразделения на границу в районах города Кэсона и гор Кымгансан, откуда войска были ранее выведены в интересах содействия ныне свернутым межкорейским экономическим проектам.