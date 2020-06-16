Токио сожалеет о длительном пребывании китайских кораблей у островов Сенкаку

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выражает сожаление в связи с длительным пребыванием сторожевых кораблей КНР у находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Пекин считает своими незаконно оккупированными территориями. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя сообщение о том, что китайские сторожевики патрулируют сейчас у Сенкаку в течение рекордного отрезка времени - уже 64 дня подряд.

"Это вызывает крайнее сожаление, - сказал генсек кабинета. - Мы намерены на это хладнокровно, но решительно реагировать на основе курса на твердую защиту нашей территории и территориальных вод".

В течение последних 64 дней четыре китайских сторожевика примерно пять дней находились в том числе и в зоне, которую Токио считает своими территориальными водами у Сенкаку. Японские патрульные корабли требовали от них покинуть этот район, но решительных действий не предпринимали.

Эта необитаемая гряда вместе с островом Тайвань была присоединена к Японии в 1895 году после ее победы в войне с имперским Китаем. После поражения во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань. Пекин требует, чтобы он так же поступил и в отношении Сенкаку. Однако правительство Японии утверждает, что они были присоединены не в результате войны, а на законных основаниях, поскольку в конце XIX века были необитаемыми и никому не принадлежали. Долгое время эти острова находились в частном владении у состоятельной японской семьи. Однако в сентябре 2012 года Токио их выкупил и национализировал, что вызвало резкие протесты в Пекине. Китайские сторожевики с тех пор постоянно демонстрируют флаг у островов, что несколько раз выливалось в опасные инциденты с японскими патрульными кораблями.