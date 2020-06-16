СМИ: МИД Индии выразил протест Пакистану в связи с задержанием дипломатов

ТАСС, 16 июня. МИД Индии в понедельник вечером заявил решительный протест Пакистану в связи с задержанием и многочасовыми допросами двух индийских дипломатов в Исламабаде. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на дипломатическое ведомство республики.

"Дипломаты были освобождены только после того, как временный поверенный в делах Пакистана в Индии был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с их арестом", - цитирует издание источники в индийском дипведомстве.

Дипломаты были задержаны утром 15 июня группой вооруженных людей на автозаправочной станции неподалеку от индийского посольства в Исламабаде. В наручниках их доставили в неизвестное место, где в течение шести часов они подвергались допросам, в ходе которых к дипломатам применялось физическое насилие.

По утверждениям пакистанской стороны, сотрудники индийской дипмиссии были задержаны за совершение ДТП, неоказание помощи пострадавшему и попытку скрыться с места происшествия. В МИД Индии заявили, что дипломаты были вынуждены дать признательные показания в этом под принуждением.

31 мая власти Индии объявили двух сотрудников пакистанского посольства в Нью-Дели персонами нон грата, обвинив их в шпионаже. Это привело к ухудшению отношений между двумя странами.

Как заявило на прошлой неделе внешнеполитическое ведомство Индии, посольство страны в Исламабаде не может нормально функционировать. За индийскими дипломатами установлена демонстративная слежка, некоторые из них сталкиваются с угрозами для личной безопасности со стороны Межведомственной разведки Пакистана (ICI).

МИД Индии потребовал от пакистанской стороны немедленно расследовать инциденты и обеспечить нормальные условия для работы индийских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.