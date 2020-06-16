WSJ: глава "Голоса Америки" подала в отставку из-за разногласий с администрацией США

ТАСС, 16 июня. Директор радиостанции "Голос Америки" Аманда Беннетт и ее заместитель Сэнди Сугавара подали в отставку из-за разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Беннетт, возглавившая радиостанцию в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, покинула ее после того, как Сенат Конгресса США утвердил 4 июня нового руководителя Агентства по глобальным средствам массовой информации, в ведении которого находится "Голос Америки". Им стал известный консервативными взглядами режиссер-документалист Майкл Пэк, кандидатуру которого предложил Трамп. Ранее Пэк сотрудничал с бывшим советником президента США Стивом Бэнноном.

14 июня стало известно, что руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США обязало свой отдел по связям со СМИ отвечать "Голосу Америки" отказом на запросы об интервью. До этого Белый дом обвинил радиостанцию в поддержке китайского правительства во время пандемии нового коронавируса. 10 апреля пресс-служба главы государства опубликовала заявление под названием "На фоне пандемии "Голос Америки" тратит ваши деньги на распространение иностранной пропаганды".

Трамп в октябре 2019 года заявил, что радиостанции "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа", финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей задачей, поэтому власти рассматривают возможность создания нового СМИ для вещания на другие страны.

"Голос Америки" находится в ведении правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию. Радиостанция работает почти в 100 государствах на английском и более чем 40 иностранных языках, включая русский. По закону она не имеет права вести вещание на территории США, хотя публикации на ее сайтах находятся в открытом доступе.